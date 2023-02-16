بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 16 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا خاصة على المناطق الممتدة من مصراته إلى سرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة و المعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-18)مْ, ولا تتجاوز (13)مْ على المرتفعات الجبلية.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-18)مْ, ولا تتجاوز (13)مْ على الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16- 20)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-19)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:53)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:48).