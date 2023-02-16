سماء صافية.. الأرصاد تتوقع استقرار الحالة الجوية إلى يوم الإثنين القادم

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن يستمر الاستقرار في الحالة الجوية إلى يوم الإثنين القادم.

وأضاف المركز، أن طقس اليوم مستقر على أغلب مناطق ليبيا، حيث الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة والسماء صافية إلى قليلة السحب في معظم الأوقات.

وأشار إلى تكاثر بسيط للسحب من حين لآخر على مناطق مصراتة والخليج إلى الجبل الأخضر. وقال المركز، إن درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و19 مئوية ولا تتجاوز 13 مئوية على المرتفعات الجبلية.

ولفت إلى أن درجات الحرارة تنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل والمناطق الصحراوية إلى أقل من 05 درجات مئوية.