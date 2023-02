أهرام أون لاين: دور محوري متواصل لمصر في معالجة عديد الأزمات في ليبيا

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “أهرام أن لاين” المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على الدور المحوري لمصر في معالجة عديد الأزمات في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد أن استضافة القاهرة لاجتماعات لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والمعنيين في الدول المالكة لمرتزقة وقوات أجنبية إلى جانب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من جانب والفاعلين السياسيين والعسكريين من جانب آخر مؤشر واضح لهذا الدور.

ورجح التقرير وجود تعاون وتنسيق أمني وعسكري في الجنوب بين القيادة العامة للقوات المسلحة والولايات المتحدة لضبط المنطقة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب فيها متطرقا لتقارب وجهات النظر الأممية والمصرية بشأن التحديات الحالية في ليبيا.

وتابع التقرير إن هذا التقارب مرتبط بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة جديدة قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت تعمل في القاهرة مع قوى سياسية واجتماعية ليبية لمعالجة التشعب المؤسسي الحالي لفرض ضمانات الاستقرار المطلوبة للمضي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية.

ترجمة المرصد – خاص

