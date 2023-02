يواصل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي سلسلة مشاوارته مع الأطراف المحلية والدولية، قبيل إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 من الشهر الجاري.

وبحسب تغريدة له عبر تويتر، فقد دعا باتيلي رفقة مسؤوليين بريطانيين عن الملف الليبي، الجهات الفاعلة المحلية لتسريع الاستعدادات للانتخابات في عام 2023.

وخلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك بحث باتيلي تطورات الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا.

وطالب باتيلي وبربوك الأطراف المحلية بالتركيز على التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 2023.

كما حث باتيلي وبربوك المجتمع الدولي على توحيد كلمته في دعم تطلعات الشعب الليبي إلى مؤسسات شرعية.

المصدر: حساب باتيلي عبر تويتر

The post “باتيلي” يزور عددا من العواصم الغربية لحشد الدعم للانتخابات وتوحيد الموقف الدولي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار