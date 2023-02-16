الورفلي: صفقات تمنع خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

الوطن| رصد

يعتقد المحلل السياسي هيثم أحمد الورفلي، أنه في هذا الوقت لن يكون هناك خروج للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بسبب انعدام الثقة بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى عدم وجود صفقات معلنة أو سرية للدول الإقليمية التي لها قوات على الأراضي الليبية، فكل منها لا تريد أن تخرج بقواتها والمكتسبات التي تحصلت عليها دون صفقه مربحة في أي بقعة أخرى.

وأضاف الورفلي، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه رغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لإخراج المرتزقة، ومطالبة الشعب الليبي بخروج باقي القوات الأجنبية، إلا أن كل طرف لا يريد الخروج في الوقت الحالي، كذلك فشل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” والتي في كل بيان واجتماع لها تطالب بخروج القوات الأجنبية دون أن يكون بمقدرتها تنفيذ هذا الشيء.

من جهته، أعلن اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية أن انسحاب بعض القوى الأجنبية من الجنوب الليبي، جاء على خلفية الاتفاق الذي وقّعته الأطراف التشادية عقب حوارها الوطني في الدوحة العام الماضي.