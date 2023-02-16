محكوم بالإعدام غيابيا.. وقوع تاجر أقراص مخدرة كبير في قبضة جهاز المكافحة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ضبط، عناصر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي، أكبر تاجر أقراص مخدرة ومؤثرة عقليا في المنطقة الشرقية، وفق بيان للجهاز.

وقال الجهاز، الخميس، إن التاجر المقبوض عليه صادر في حقه حكم غيابي “إعدام رميا بالرصاص” في قضايا جلب أقراص مخدرة من جمهورية مصر إلى ليبيا.

وأضاف، أن القضية تأتي إلحاقا إلى قضية سابقة بشأن ضبط سائق مرسيدس (فيتو) يقوم بجلب الأقراص من مصر عبر منفذ أمساعد الحدودي. وأشار الجهاز، إلى أن الكمية المضبوطة بلغت 37,600 قرص مخدر نوع (أرتان وابتريل).

وقال جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي إن من تم القبض عليه هو مصدر هذه الأقراص. وأشار إلى أنه تمت إحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي.

وجاءت العملية في الوقت الذي نفّذت في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حملة أمنية مشتركة في عدد من الأحياء داخل بنغازي ضد أوكار تجارة المخدرات والخمور والأقراص المخدرة.

وداهمت الحملة ودمرت تلك الأوكار في مناطق بوهديمة والوحيشي والماجوري. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الحملة من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور والأقراص المخدرة.