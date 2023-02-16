استقرار الحالة الجوية على معظم مناطق ليبيا

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تشهد حالة الطقس اليوم الخميس استقرارا على أغلب مناطق ليبيا، حيث من المتوقع استمرار الأجواء المستقرة إلى يوم الإثنين القادم، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، في نشرته اليوم، إن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة والسماء صافية إلى قليلة السحب في معظم الأوقات، مشيرًا إلى تكاثر بسيط للسحب من حين لآخر على مناطق مصراتة والخليج إلى الجبل الأخضر.

وأضاف، إن درجات الحرارة العظمى ما بين 15 و19 مئوية ولا تتجاوز 13 مئوية على المرتفعات الجبلية.

وذكر، أن درجات الحرارة تنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل والمناطق الصحراوية إلى أقل من 05 درجات مئوية.