الجهات الأمنية بـ”البيضاء” تضبط 300 قطعة أثرية بحوزة أحد المواطنين

أعلنت الجهات الأمنية بمدينة البيضاء ضبط 300 قطعة أثرية كانت بحوزة شخص بعد ورود بلاغ للنائب العام عن مصادرتها.

واوضح مكتب النائب العام أن القطع الأثرية تعود إلى الفترة الإغريقية، مشيرا إلى أن تلك القطع ذات قيمة يصدق عليها مصطلح “منقول الأثر”.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على القطع الأثرية مع الاستمرار في جمع المعلومات عن القضية، مضيفة أن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان جهاز دعم الاستقرار استرداد قطعة أثرية مسروقة، وهي ثمثال “الذئبة كابيتولينا” والتي تمثل شعار روما القديمة.

وبيّن الجهاز أن عملية ضبط القطعة جرت خلال كمين بمشاركة الأجهزة الأمنية في مدينتي نسمة وغريان، بعد مداهمة المكان الواقع بمنطقة الأصابعة وضبط القطعة الأثرية.

وأشار الجهاز إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز.

المصدر: مكتب النائب العام

