النيابة العامة تعلن ضبط 300 قطعة أثرية في البيضاء (صور)

الوطن| رصد

أعلنت النيابة العامة، مساء الأربعاء، عن ضبط 300 قطعة أثرية تعود للفترة الإغريقية بحيازة شخص في البيضاء.

وأوضح بيان للمكتب النائب العام، أن النائب العام وجّه بمباشرة التحقق من المعلومات التي تشير إلى حيازة أحد الأشخاص 300 قطعة فنية ذات قيمة يصدُق عليها مصطلح الأثر المنقول.

وأضاف البيان أن المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء اضطلع بمسؤولية الإشراف على أعمال التحقُّق من مشروعية حيازة القطع، واستدلَّ من واقع نتائج إجراءات جمع الأدلة على انتفاء مشروعية حيازة الآثار المنقولة.

ووجّهت النيابة بضبط وإحضار الحائز على تلك القطع والوصول إليها، حيث تبين أنها تعود للفترة الإغريقية وما بعدها؛ فأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها، ومضت في طلب بقية الإجراءات، وفق البيان.