السفير الألماني لـ الحداد: ندعم جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

أكدت ألمانيا دعمها لكافة جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت برئيس الأركان العامة التابعة للرئاسي الفريق أول ركن محمد الحداد.

وأكد السفير في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لحل الأزمة السياسية.

وقال السفير: “أكدنا خلال اللقاء دعم ألمانيا لكافة جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية، كما قمنا بمناقشة سبل التعاون بين البلدين”.