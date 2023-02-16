شمام: أمريكا الضخمة الكبيرة تعاني من عدم احتكار الدولة “السلاح”

أعرب محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق عن صدمته بـ “حادثة إطلاق النار داخل جامعة ولاية ميتشغان في مدينة إيست لانسنج الذي يضم حرمها الجامعي حوالي 50 ألف طالب وطالبة”.

وكتب شمام قائلًا على فيسبوك اليوم: “لقد عشت بها لمدة 5 سنوات بين عامي 1973 و 1979 داخل هذا الحرم وتنقلت في ثلاثة من السكن الداخلي وكان يمنع داخلها التحرك بالسيارات إلا خلال عطلة الأسبوع”.

وأردف؛ “لقد حصلت على درجة الماجستير منها عام 1975والتحقت ببرنامج الدكتوراه عام 1976 قبل أن انتقل إلى جامعة أوريغون في أقصى الشمال الغربي في مدينة جامعية أخرى تسمى يوجين”.

وختم شمام موضحًا؛ أن “أمريكا الضخمة الكبيرة تعاني هي الأخرى من عدم احتكار الدولة السلاح حيث تجد تقريبا سلاحا ناريا في كل بيت تقريبا”.