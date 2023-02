تقرير هندي: شباب هنود يزعمون المتاجرة بهم في ليبيا مقابل 3 آلاف دولار

ليبيا – كشف تقرير استقصائي نشرته صحيفة “ذا نيو إنديان إكسبرس” عن مزاعم شباب هنود مفادها بيعهم في مقابل 3 آلاف دولار لكل منهم للمتاجرة بهم في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من استقصائاته صحيفة المرصد نقل عن هؤلاء العائدين من ليبيا مزاعمهم بالخصوص مؤكدين تدخل الخارجية الهندية في التوقيت المناسب لإنقاذهم مما هم فيه من حال سيء عبر المساعدة في إجراءات إجلائهم إلى ديارهم.

ووفقا للتقرير ذهب جميع الشباب الهنود إلى ليبيا بهدف العمل في شركة لإنتاج الأسمنت في مدينة بنغازي ليكتشفوا بعد وقت فقير من وصولهم بيعهم للقائمين عليها مؤكدين إن هؤلاء أجبروهم على العمل لأكثر من 18 ساعة في وقت لم يتم فيه منحهم الماء والطعام في بعض الأحيان.

وبحسب التقرير لم يجد هؤلاء مأوى ومأكل ومشرب ما جعلهم يعتاشون على طعام فاسد لعدة أيام إذ لم تدفع لهم الشركة أية أموال والضرب كان مصير المعترضين.

ترجمة المرصد – خاص

