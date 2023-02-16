الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة على معظم المناطق بالبلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن يستقر الطقس على معظم المناطق.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركزاليوم الخميس، عن تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و20 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، خصوصا على المناطق الممتدة من مصراتة إلى سرت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

أما في الجفرة – سبها – غات- غدامس – الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

وفي السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و19 درجة مئوية.