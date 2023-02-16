افتتاح أول مركز للمهارات السريرية بكلية الطب البشري في سبها

أخبار ليبيا 24

افتتح بسبها أول مركز للمهارات السريرية بكلية الطب البشري بالتعاون مع مركز سبها الطبي. ويعتبر المركز محاكاة للعديد من المهارات السريرية، التي يجب أن يتقنها طلبة الطب البشري في مسيرتهم التعليمية، كالإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الصناعي، ومحاكاة لبعض الإصابات والحوادث.

وقال، عضو هيئة التدريس بكلية الطب البشري بجامعة سبها مصباح الماجري، لأخبار ليبيا24، إن المركز يضم العديد من الأجهزة والمعدات الطبية التي تحاكي غرف العمليات والعناية الفائقة.

وأضاف أن المهارات السريرية تعتبر مادة أساسية مستحدثة في العديد من الجامعات، وستكون مادة أساسية في كلية الطب البشري لطلبة السنة الرابعة، بهدف تعزيز التعليم الطبي الواقعي، وليكون العام 2023 عام استحقاق الجودة واقعيا.

وأوضح الماجري، أن طلبة الكلية نظّموا عروضا لأبرز المهارات التي يتعلمونها من خلال المركز، والتي تشمل التعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي والتنفس الصناعي ومحاكاة لبعض الإصابات والحوادث.