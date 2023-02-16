القطراني يؤكد تشكيل غرفة طوارئ للمرج بعد تعرضها لهزات أرضية

العنوان

أكد، نائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، تشكيل غرفة طوارئ برئاسته مختصة بمدينة المرج، بعدما تعرضت لهزات أرضية اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال اجتماع في بنغازي مع عميد بلدية المرج وليد صلهوب.

وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الهزات الأرضية، ووضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها المحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأخذ الحيطة والحذر والتأهب لأي هزات أخرى.

وقال القطراني، وفقا للحكومة، إن اللجنة ستقوم بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، مشيرًا إلى أنها على استعداد تام لدعم بلدية المرج لمواجهة هذه الظاهرة الطبيعية.

وفي الاجتماع بحث القطراني وصلهوب إمكانية توفير المخزون الغذائي وتجهيز أماكن تخييم مناسبة صحية وآمنة، بالإضافة الى توفير مستشفى ميداني وسيارات إسعاف.

كما تمت مناقشة الإجراءات الاحترازية اللازمة كحملات التوعية، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمدينة لمعرفة المناطق، التي توجد بها مباني قديمة قد تكون أكثر عرضة للخطر في حال حدوث أي هزة أرضية.