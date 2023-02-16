العثور على رأس ثور برونزي وخواتم أثرية تعود لقبل الإسلام في منطقة نجران بالسعودية

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أعلنت هيئة التراث السعودية العثور على نقوش وثلاثة خواتم ورأس ثور من البرونز يعود إلى عصور ما قبل الإسلام في موقع الأخدود بمنطقة نجران جنوبي المملكة.

وقالت الهيئة، بحسب وكالة الأنباء السعودية مساء الأربعاء، إن رأس الثور عليه آثار أكسدة ويجري العمل على ترميمه، “والمعروف أن رأس الثور كان من الأمور السائدة لدى ممالك جنوب الجزيرة العربية في عصور ما قبل الإسلام، فهو رمز القوة والخصوبة، والرمز الأهم لدى السبئيين والمعينيين والقتبانيين”.

عدد من النقوش المسندية الجنوبية وثلاثة خواتم ورأس ثور من البرونز؛ اكتشافات أثرية جديدة في موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران.#هيئة_التراث pic.twitter.com/7TDkmwVwLM — هيئة التراث (@MOCHeritage) February 15, 2023

وبحسب الهيئة، فقد جرى الكشف عن “ثلاثة خواتم من الذهب عليها من الأعلى زخارف على شكل فراشة وجميعها تأخذ نفس الشكل والمقاس، وهي معثورات غير مسبوقة في موقع الأخدود”.

وعثرت هيئة التراث أيضا في الموقع على العديد من الجرار الفخارية بأحجام ومقاسات مختلفة، بالإضافة إلى إناء من الخزف الأتيكي يؤرخ إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وفق ذات المصدر.

وجاءت هذه الاكتشافات خلال أعمال مشروع التنقيب الأثري الذي نفذته الهيئة بموقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران 2022 بمشاركة مجموعة من الخبراء السعوديين، للكشف عن أدلة ومعطيات علمية جديدة تساعد على فهم التسلسل الحضاري الذي لعبه موقع الأخدود الأثري بمنطقة نجران منذ العصور التاريخية المبكرة.