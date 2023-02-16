مختار الجديد: الشتاء قارب على الرحيل ولم نشهد طرح أحمال على غير العادة

أثنى مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن “فصل الشتاء قارب على الرحيل ولم نشهد طرح أحمال على غير العادة”.

وقال الجديد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “الأخبار المتواترة حول عمليات استيراد المواد والصيانة التي تقوم بها الشركة تشير إلى أن هنالك جهود تبذل تستحق الثناء والإشادة”.

وتابع؛ “مثلما انتقدناهم بشدة فمن حقهم علينا أن نقول لهم شكرًا، على أمل أن يكون ذلك دافع لمزيد من الجهد ليكون الصيف القادم أيضا استثنائي”.

وختم موضحًا “الشكر أيضا لكل من وقف خلف شركة الكهرباء في هذا الملف”، لافتًا إلى أنه من “المؤكد أن هناك من سّهل الإجراءات في الحكومة وديوان المحاسبة والمصرف المركزي”.