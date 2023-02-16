ليبيا الان

وزيرة بحكومة الدبيبة: نحن على استعداد للتخفيف من معاناة مريضات السرطان

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزير الدبيبة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، استعداد حكومة الوحدة المؤقتة للتخفيف من معاناة مريضات السرطان.

وقال بيان صادر الوزارة: “قامت الطرمال رفقة وفد نسائي من ضمنه وكيلة وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بزيارة للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، وأجرت الوزيرة خلال الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام المعهد للوقوف على أوضاع المرضى”.

وأضاف البيان “عقد على هامش الزيارة اجتماع مع المدير العام للمعهد وعميد بلدية صبراتة وعضوة البلدية عن مقعد المرأة وعدد من الأطباء والمختصين من كلا الجانبين لبحث سبل تذليل الصعوبات أمام المعهد، والاطلاع على احتياجات المرضى في ظل هذه التحديات”.

وتابع “أعربت الوزيرة أثناء تكريمها لعدد من السيدات ممن كرسن جهودهن لخدمة المرضى من طبيبات وممرضات ومتعافيات من هذا المرض، عن استعدادها التام لبذل أقصى الجهود والمساعي للتخفيف من معانات مريضاتنا وإيصال احتياجاتهن”.

الوسوم

الطرمال المرأة ليبيا مرض السرطان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك