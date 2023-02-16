وزيرة بحكومة الدبيبة: نحن على استعداد للتخفيف من معاناة مريضات السرطان

أعلنت وزير الدبيبة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، استعداد حكومة الوحدة المؤقتة للتخفيف من معاناة مريضات السرطان.

وقال بيان صادر الوزارة: “قامت الطرمال رفقة وفد نسائي من ضمنه وكيلة وزارة الثقافة لشؤون الأنشطة الثقافية بزيارة للمعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة، وأجرت الوزيرة خلال الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام المعهد للوقوف على أوضاع المرضى”.

وأضاف البيان “عقد على هامش الزيارة اجتماع مع المدير العام للمعهد وعميد بلدية صبراتة وعضوة البلدية عن مقعد المرأة وعدد من الأطباء والمختصين من كلا الجانبين لبحث سبل تذليل الصعوبات أمام المعهد، والاطلاع على احتياجات المرضى في ظل هذه التحديات”.

وتابع “أعربت الوزيرة أثناء تكريمها لعدد من السيدات ممن كرسن جهودهن لخدمة المرضى من طبيبات وممرضات ومتعافيات من هذا المرض، عن استعدادها التام لبذل أقصى الجهود والمساعي للتخفيف من معانات مريضاتنا وإيصال احتياجاتهن”.