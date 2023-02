المنظمة الدولية للهجرة: لا نملك حرية الوصول للمهاجرين غير شرعيين المحتجزين في ليبيا

ليبيا- أجرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية مقابلة صحفية مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة “أنطونيو فيتورينو” حول التحديات الماثلة بكافة أنحاء العالم.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المرتبط منها بالسياق الليبي صحيفة المرصد أوضح خلالها “فيتورينو” أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من غرب قارة إفريقيا مرورا بالأراضي الليبية وصولا إلى أوروبا زادت ما يمثل حالة من القلق العالمي إزاء المحتجزين منهم في ليبيا.

وقال “فيتورينو”:”نحن نعرف مكان مراكز الاعتقال الرسمية ويمكننا الوصول إليها ليس بشكل دائم وليس بمفردنا ولكن تحت مراقبة حراس الأمن ما يكبل جهودنا لتقديم المساعدة ولا نملك وصولا إلى غير الرسمي منها في وقت تم فيه الإبلاغ عن انتهاكات على نطاق واسع في كلا النوعين من المراكز”.

وتابع “فيتورينو” قائلا:”إن عدم الاستقرار السياسي في ليبيا يجعل من الصعب الحصول على التعاون السياسي اللازم لتفكيك مراكز الاحتجاز غير الرسمية والمنظمة تسعى جاهدة لإدخال المزيد من المهاجرين غير الشرعيين في برامج العودة الطوعية من أجل تقليل عدد المحتجزين”.

واختتم “فيتورينو” بالقول:”إن الأمر صعب لأن عدد الراغبين في العودة أعلى بكثير من الرحلات الجوية المتاحة من ليبيا”.

ترجمة المرصد – خاص

