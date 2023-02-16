في وقت يهب الدبيبة الملايين لتركيا .. مرضى الأورام والجرحى يتضورون ألماً

اشتكى عدد من الجرحى ومرضى الأورام، الأوضاع المأساوية التي يعيشونها في إيطاليا لتلقي العلاج، في وقت منح فيه رئيس الحكومة منتهية الولاية 50 مليون دولار لإعادة إعمار تركيا.

وأشاروا إلى تحملهم مر العيش والظروف الصحية البائسة، بدون علاج أو خدمات أو منح مُخصصة للمريض، بالإضافة إلى توقف العلاج لمدة طويلة جدًا، قد تصل لسنتين، مما يعرض بعضهم لبتر الأطراف التي تحتاج للعلاج.

وطالبوا بدفع مستحقاتهم بنحو شهري، جراء تهديدهم المستمر من الفندق بالطرد الجرحى والمرضى، بالإضافة إلى دفع تكاليف العلاج لكل من يستحق العلاج من مرضى وجرحى، خاصة من لديهم عمليات خطيرة وعاجلة.