الهنقاري: “عبيد القذافي” في كرب عظيم بعد الانتهاء من تجهيزات الاحتفال بثورة فبراير

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن من وصفهم بـ«عبيد القذافي»، أصبحوا في كرب عظيم بعد الانتهاء من تجهيزات الاحتفال بثورة فبراير، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري، في منشور عبر «فيسبوك»: “انتهاء التجهيزات للاحتفال بثورة 17 فبراير التي اسقطت حكم الطغاة والفرد والقبيلة”، على حد قوله.

وأضاف “«عبيد المقبور» في كرب عظيم من ارتفاع الضغط والسكر وفقدان عقولهم بسبب حلمهم المستحيل، في صناعة صنم جديد يعبدونه من دون الله الحي الباقي”، وفقا لادعائه.