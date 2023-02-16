جرحى ليبيون بإيطاليا يشتكون: نحن بدون علاج وخدمات ومنح

اشتكى عدد من الجرحى ومرضى الأورام، الوضع المأساوي الذي يعيشونه في إيطاليا، مشيرين إلى أنهم يتحملون مُر العيش والظروف الصحية البائسة، بدون علاج أو خدمات أو منح مُخصصة للمريض.

وفي الوقت الذي منح فيه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مليون دولار لإعادة إعمار، تركيا قال الجرحى في بيان مصور لهم: “نعاني من سوء الأوضاع الصحية والمعيشية، وتوقف العلاج لمدة طويلة جدًا، قد تصل لسنتين”.

وأضافوا “تأخر العلاج قد يؤدي لبتر أطراف بعض المرضى التي تحتاج للعلاج العاجل، كما نتعرض للتهديد المستمر من الفندق بطرد الجرحى والمرضى، ويجب إتمام كافة إجراءات تصريحات الإقامة للجرحى”.

وتابعوا “نطالب بدفع تكاليف العلاج لكل من يستحق العلاج من مرضى وجرحى، وخاصة من لديهم عمليات خطيرة وعاجلة، كما نطالب بدفع مستحقات الجرحى والمرضى كل شهر، حتى لا نتعرض للذل ومشاكل الديون”.