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بالصور .. ضبط أجانب اثناء محاولتهم بيع سيارة هونداي افانتي مسروقة في بنغازي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفاد قسم المرور والتراخيص _ بنغازي، عن تمكن شعبة التخريد برئاسة نقيب محمد الدرسي من ضبط شخصين من الجنسية التشادية والسودانية أثناء محاولتهم بيع مركبة نوع (هونداي افانتي )بيضاء اللون داخل سوق الرابش بمنطقة الكويفية .

وبحسب قسم المرور والتراخيص _ بنغازي، تم إحالتهم المتهمين الى وحدة الإستدلال والتحري بالقسم وبالاستدلال معهم تبين أن السيارة مسروقة ويوجد محضر مفتوح بخصوصها داخل مركز الصابري وقد اعترفو بأنهم قامو بتزوير كتيب السيارة وتغيير صورة المالك الأصلي للسيارة ومازال الإستدلال جاري معهم.

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