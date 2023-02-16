اجتماع هام بشأن تطورات ترقيات منتسبي وزارة الداخلية للعام 2023م

عُقد اجتماع بمقر الإدارة العامة للتدريب بحضور مدير الإدارة ورئيس اللجنة العليا للترقية لواء علي الطويل، ورئيس اللجنة المركزية للترقية لواء محمد دائرالليل، ورؤساء اللجان الفرعية للترقية، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية للترقية.

يأتي ذلك في إطار التحضير لتأمين إستحقاق الترقية لمنتسبي وزارة الداخلية من الضباط وضباط الصف والأفراد المستهدفين للترقية لهذا العام 2023م.

وتم خلال الإجتماع وضع خطة تأمين إستحقاق الترقية لأعضاء هيئة الشرطة لهذا العام تمهيداً لعرضها على اللجنة العليا للترقية في القريب العاجل لمناقشتها وإبداء الأراء بشأنها وإعتمادها بشكل نهائي.