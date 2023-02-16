مديرية أمن بنغازي تصدر تنويهًا هامًا للمواطنين

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، إستمرار الخُطة الأمنية لضبط المطلوبين وضبط المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المُعتم وأستقبال بلاغات المواطنين من قبل السيد رئيس الخطة بمركز شرطة الصابري.

جاء ذلك إستمراراً للخطة الأمنية المُعدة من قبل السيد مدير أمن بنغازي اللواء نوري الساعدي لضبط الخارجين عن القانون وتنفيذا لتعليماته بإستقبال بلاغات المواطنين عن اوكار مُروجي الخمور والدعارة والسحر والشعوذة .

وباشر السيد رئيس الخطة الأمنية ورئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي مهامه بإستقبال بلاغات المواطنين وأصدر تعليماته لاعضاء المركز بإجراء استيقاف أمني داخل نطاق إختصاص المركز لضبط المطلوبين وكذلك ضبط المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية وذات الزجاج المعتم كونها تشكل جريمة وكان برفقة أعضاء المركز دوريات تابعة لقسم التمركزات الأمنية

ونوهت مديرية أمن بنغازي للسادة المواطنين التعاون مع رجال الأمن في حالة حصولهم على أي معلومات عن اوكار الجريمة الإسراع بالتبليغ عنها .