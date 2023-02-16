حكومة الدبيبة ترسل شحنة خامسة من المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا

أخبار ليبيا 24

تواصل حكومة الوطنية إرسال شحنات من الأدوية والأغذية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأوضحت منصة حكومتنا التابعة للحكومة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه تم إرسال الشحنة الخامسة من المساعدات.

وأشارت المنصة إلى أن الشحنة انطلقت من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، لافتة إلى تواصل الجسر الجوي للمساعدات من ليبيا، بالتنسيق مع السفارتين في الدولتين.

وتتواصل أعمال الإنقاذ في تركيا وسورية بحثا عن ناجين تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال المدمر الذي خلف وراءه نحو 40 ألف قتيل.