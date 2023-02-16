خارجية الدبيبة: المنقوش ناقشت تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بـ”العمالة الأثيوبية”

أكدت خارجية حكومة الوحدة المؤقتة، أن وزيرة خارجية الدبيبة، نجلاء المنقوش، ناقشت تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بـ “العمالة الأثيوبية”.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، عقدت الوزيرة، لقاءً مشتركاً مع وزير الخارجية لجمهورية إثيوبيا ديميكي ميكونين”.

وأضاف البيان “أطلعت المنقوش نظيرها الإثيوبي على تطورات العملية السياسية في ليبيا وتوجه حكومة الوحدة الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات؛ وأكد الوزير خلال اللقاء دعم بلاده القوي لدولة ليبيا داخل الاتحاد الأفريقي، وتطلع إثيوبيا لبناء علاقات قوية معها استناداً للعلاقات التاريخية بين البلدين”.

وتابع “استعرض وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة الإثيوبية تجربة بلاده في المصالحة الوطنية وخطة حكومة بلاده في مجال التنمية والاقتصاد من خلال إقامة مشاريع وطنية والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد. ودعا ديميكي ميكونين لبحث كيفية استعادة ليبيا دورها إفريقيا ودعم المشاريع التنموية في إفريقيا وإثيوبيا”.

واستطرد “جددت الوزيرة مناقشة رؤيتها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة تنموية شاملة للدول التي يخرج منها المهاجرين في إفريقيا تجاه أوروبا؛ كما رحبت بالرغبة المشتركة للبلدين بالتسريع في تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية فيما يخص العمالة الاثيوبية، وفي ختام اللقاء أكد وزير الخارجية الإثيوبي قبوله دعوة السيدة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لزيارة ليبيا”.

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