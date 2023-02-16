الدور الثاني من تشريعية تونس: المحكمة الإدارية تتلقى 10 طعون

تلقت المحكمة الإدارية بتونس إجماليا وإلى غاية أمس الأربعاء، 10 طعون في سياق الطور الثاني من نزاع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الثانية، وفق ما أفاد به رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة فيصل بوقرة.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هيئة الانتخابات تقدمت بطعنين اثنين، مشيرا إلى أنه تم تعيين جلسة مرافعة في الغرض أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة اليوم الخميس.

وأضاف أن تلقي الطعون وتعهد الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية استئنافيا بملفات القضايا يتواصل طبقا للصيغ والٱجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

جدر بالذكر أنه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، تعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص طعون الطور الثاني من النزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تقديم الطعن

وتحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة.

وأجرى الدور الأول من تشريعية تونس في 17 ديسمبر الماضي، فيما أجرى الدور الثاني في 29 جانفي/يناير 2023.