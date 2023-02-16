الاثنين في بنغازي.. المستشار صالح يدعو النواب إلى جلسة رسمية

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية، يوم الإثنين المقبل، بمقره في بنغازي.

وبحسب الدعوة التي نشرها الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، ستناقش الجلسة عددا من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

يشار إلى أن آخر جلسة للمجلس عقدت في 7 فبراير الجاري وشهدت إقرار التعديل الـ”13″ للإعلان الدستوري في (34) مادة بشأن نظام الحكم، تشمل مواد خاصة بتكوين السلطة التشريعية وحكم انتقالي بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة.

وأحال المجلس، أمس الأربعاء، التعديل إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقا لما جرى الاتفاق عليه.