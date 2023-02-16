اللافي يصل إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي

أخبار ليبيا 24

وصل نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، إلى جمهورية إثيوبيا للمشاركة الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، كان في استقبال اللافي والوفد المرافق له وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، رفقة مسؤولي الحكومة الأثيوبية وطاقم البعثة الليبية.

وأمس الأربعاء، قالت المنقوش إنها “أعدت ملفًا لاستعادة دور ليبيا في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من الغياب”.

وقالت الخارجية إنها “أعدت ملفات متكاملة تُغطي بنودًا متفرقة من جدول الأعمال المعتمد للقاء الوزاري، بهدف استعادة ليبيا دورها في أعمال واستحقاقات مؤسسات الاتحاد الأفريقي كافة بعد سنوات من غياب حضور ليبيا بشكل مؤثر وطرحها للملف الليبي وتوضيح موقفها من جميع القضايا المرتبطة بمحيطها الأفريقي”.

ويبحث المجتمعون “التعجيل بتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية» و«تفعيل الوكالة الأفريقية للأدوية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض”، إضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بتعزيز وتسريع مسار تفعيل “أجندة الاتحاد الأفريقي 2063”.