وزارة الداخلية: تخريج الدفعة الثانية لصالح إدارة المهام الخاصة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2023

أقيم اليوم الخميس بمدينة مصراتة حفل تخريج الدفعة الثانية لصالح إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الامنية، والتي أشرف عليها معهد تدريب الشرطة زليتن التابع للادارة العامة للتدريب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنه شارك في حفل التخرج وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء علي النويصري، ومدير الادارة العامة للتدريب لواء علي حسن الطويل، ومدير أمن مصراتة لواء علي محمد الضراط، ومدير معهد تدريب الشرطة زليتن مقدم علي بن رابعة، وعدد من ضباط وبمشاركة فرقة موسيقى الشرطة.

وجرى خلال الحفل تقديم توزيع الدروع وشهائد التقدير لعدد من القيادات على رأسهم وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعدد من الضباط.