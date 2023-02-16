تعرف على ترتيب جواز السفر الليبي في أحدث تصنيف عالمي

واصل جواز السفر الليبي، تراجعه مُحتلاً المركز الـ100 عالميًا بين أقوى جوازات السفر في العالم، وفق مؤشر “Henley Passport” المعني بترتيب قوة جوازات السفر في العالم.

وجاءت ليبيا بعد جنوب السودان التي احتلت المركز الـ97، والسودان في المركز الـ98، ولبنان في المركز الـ99 عالميًا.

وكان جواز السفر الليبي كان الـ77 عالميًا خلال عام 2006، لكن تراجعت قوته فجأة منذ عام 2010، ليصل لأدنى مستوياته في عام 2019 بالمركز الـ102 عالميًا.

ويسمح جواز السفر الليبي لحامله بدخول 40 دولة فقط بدون تأشيرة دخول، بينما تصدر جواز السفر الياباني اللائحة العالمية، حيث يسمح جواز سفرهم بدخول 193 دولة دون تأشيرة دخول.