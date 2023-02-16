إرسال شحنة المساعدات الخامسة لسوريا وتركيا وفتح باب التبرع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2023

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية إرسال الشحنة الخامسة من الأدوية والأغذية، إلى سوريا وتركيا بالتنسيق مع سفارتي ليبيا بالدولتين اللتين تعرضتا لزلزال مدمر.

وأعلنت منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أنه يمكن للمواطنين التبرع للشعبين السوري والتركي ضمن الحملة الشعبية عبر نقاط التبرع بميدان الشهداء غدا الجمعة أو عبر إرسال قيمة التبرع من إحدى قيم (1،2،3،4،5،10) دينار عبر الرسالة النصية 99399 أو عن طريق USSD # 939*