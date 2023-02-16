مجلس النواب يحيل التعديل الدستوري الـ 13 إلى مجلس الأعلى الدولة

بنغازي 16 فبراير 2023 (وال) – أحال مجلس النواب الليبي أمس الأربعاء، مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه.

صرح بذلك المتحدت باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” ونشر على صفحة المجلس بالفيسبوك .

وكان مجلس النواب أقر خلال جلسته التي عقدها في “7” من هذا الشهر بمدينة بنغازي، التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

يشار إلى أن التعديل الـ13 يتعلق بمكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها، وتحديد سلطات رئيسي الدولة والوزراء وتحديد مقر مجلس الأمة الوارد في التعديل في العاصمة طرابلس، ويتكون من 900 عضوا، وستكون مدينة بنغازي هي المقر الرسمي لمجلس النواب، ويضم 200 عضوا ينتخبون حسب الكثافة السكانية. (وال _ بنغازي)

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