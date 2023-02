بعد 4 أعوام على اختطافه في ترهونة.. التعرف على هوية “معمر التريكي” أحد ضحايا المقابر الجماعية

أعلنت رابطة ضحايا ترهونة التعرف على هوية المواطن “معمر التريكي” بعد مطابقة نتائج تحليل البصمة الوراثية DNA.

وقالت الرابطة عبر صفحتها بفيسبوك، إن التريكي اختطفته مليشيا الكاني في سبتمبر 2019 رفقة إخوته “موسى” و”مسعود” اللذين عثر عثر على جثمانيهما سابقا ضمن المقابر الجماعية، وعثر عليه هو في مقابر موقع المكب.

كما أعلنت الرابط الأربعاء التعرف على هوية “أبوالعيد الفقيه” والذي اختطف أيضا على يد المليشيا في سبتمبر من العام 2018 و عثر على جثمانه ضمن المقابر الجماعية بموقع “القابينة”.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين قد أعلنت التعرف على 9 حالات جديدة من الجثث المنتشلة من المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.

يذكر أن إجمالي الجثث التي تم التعرف عليها من المقابر في ترهونة تجاوز حتى الآن 220 حالة، بحسب الهيئة، ليبلغ عدد الجثامين التي تم التعرف عليها منذ بداية العام، 13 جثمانا.

يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه أهالي ترهونة بتجديد تفعيل البطاقات الحمراء الصادرة عن النائب العام، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم في ليبيا وخارجها.

المصدر: رابطة ضحايا ترهونة + هيئة البحث عن المفقودين

