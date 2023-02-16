وزيرة خارجية دبيبة تبحث مع نظيرها الأثيوبي تفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالعمالة

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإثيوبي ديميكي ميكونين، تسريع تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية فيما يخص العمالة الإثيوبية.

وأطلعت المنقوش الوزير الإثيوبي، في لقاء عقد على هامش أعمال الدورة العادية الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على تطورات العملية السياسية في ليبيا، فيما أكد الأخير دعم أديس أبابا القوي لليبيا داخل الاتحاد الأفريقي، وتطلعها لبناء علاقات ثنائية قوية، استنادا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

واستعرض ميكونين تجربة بلاده في المصالحة الوطنية وخطة حكومة بلاده في مجال التنمية والاقتصاد من خلال إقامة مشاريع وطنية والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد، داعيا إلى مناقشة كيفية استعادة ليبيا دورها أفريقيا ودعم المشاريع التنموية في أفريقيا وإثيوبيا.

وطرحت المنقوش رؤيتها في معالجة ملف الهجرة غير الشرعية عبر مقاربة تنموية شاملة للدول الأفريقية التي يخرج منها المهاجرون تجاه أوروبا.