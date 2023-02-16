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الارصاد الجوية تتوقع استقرار الاجواء حتى هذا الموعد – نشرة الامطار اليومية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال المركز الوطني للارصاد في ليبيا، اليوم الخميس، أن الطقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا حيث الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة والسماء صافية إلى قليلة السحب في معظم الأوقات مع تكاثر بسيط للسحب من حين لأخر على مناطق مصراته والخليج إلى الجبل الأخضر.

وتوقع المركز أن تسجل درجات الحرارة العظمى مابين (15-19)مْ ولاتتجاوز(13) على المرتفعات الجبلية، وتنخفض أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الدواخل والمناطق الصحراوية الى اقل من (05) درجات مئوية.

ومن المتوقع بحسب المركز أن يستمر الاستقرار بمشيئة الله في الحالة الجوية إلى يوم الاثنين القادم.

وفي السياق، سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أعلى كمية أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية في مركز الحدائق بنغازي والتي بلغت 7 ملم وكلية الاداب والعلوم الابيار 2.2 ملم.

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