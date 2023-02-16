كمين محكم بعملية بيع وشراء يطيح بمروج مخدرات في طرابلس

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة سبها ويقوم بجلب وترويج مخدر الحشيش بمنطقة طريق المطار بمدينة طرابلس .

وتفيد المعلومات، بأن أعضاء التحري والقبض بجهاز مكافحة المخدرات تمكنوا من ضبط شخص ليبي الجنسية يقيم بمدينة سبها ويقوم بجلب وترويج مخدر الحشيش يمدينة طرابلس وبالتحديد بمنطقة طريق المطار حيث تم نصب كمين محكم له بعملية بيع وشراء فتم ضبطه متلبساً وبحوزته ( 10 قطع ) يشتبه في كونها من مخدر الحشيش بما تعرف شعبياً بالباسبورت وايضاً عدد ( 20 قرص ) من أقراص الهلوسة.

يأتي ذلك في إطار العمل على متابعة ورصد تحركات مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية .

واتخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.