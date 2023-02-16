اللافي في إثيوبيا للمشاركة في «قمة النيباد»

وصل عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إلى جمهورية إثيوبيا على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

ووفقا للبيان، فإن اللافي، كان في استقباله وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، رفقة مسؤولي الحكومة الإثيوبية وطاقم البعثة الليبية.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، شارك أمس الأربعاء، بصفته رئيس اتحاد المغرب العربي، في الجلسة الـ 40 لرؤساء وحكومات اللجنة التوجيهية للنيباد افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وذكر المجلس الرئاسي، في بيانه، أن الجلسة ناقشت تشكيل مكتب رئاسة جديد للجنة، إضافةً لمتابعة التقدم المحرز في عمل وكالة التنمية لتحقيق التكامل القاري والدفع قدماً بأجندة الاتحاد الإفريقي 2063م.