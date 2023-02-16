حالة الطقس المتوقعة على مناطق ليبيا اليوم الخميس

طرابلس 16 فبراير 2023 (وال)- أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الساحل الممتد من رأس أجدير إلى سرت، ستكون فيه السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من مصراتة الى سرت.

وتوقع المركز في النشرة البحرية للصيادين، بأن الريح سيكون متغير الاتجاه إلى براني يتحول تدريجياً إلى شلوق ثم باش يوم الغد سرعته تتراوح ما بين (05-10) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر والبحر خفيف الموج.ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة والرؤية جيدة.

وأشار المركز الى أن الساحل الممتد من الخليج إلى طبرق ستكون فيه السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً خاصة على الجبل الأخضر. والريح شرش إلى بحري على ساحل درنة وطبرق وبراني على باقي الساحل، تتراوح سرعته ما بين (05-15) عقدة ، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-2.00) متر ، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج ، ودرجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة والرؤيـة متوسطة إلى جيدة. (وال _ طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال