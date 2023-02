تطوير العلاقات وزيادة التعاون المشترك.. أبرز محاور لقاء “المنقوش” بنظيرها الإثيوبي في أديس أبابا

رحبت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” برغبة إثيوبيا في تسريع تفعيل مذكرة التفاهم الثنائية بين البلدين فيما يتعلق بالعمالة الإثيوبية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي والتي التقت خلالها المنقوش بنظيرها الإثيوبي “ديميكي ميكوني” حيث ناقش الجانبان تطورات العملية السياسية في ليبيا وتوجه حكومة الوحدة الوطنية الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات، بحسب ما نشره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية.

ووفق إعلام الحكومة؛ فقد أكد “ميكوني” دعم بلاده لليبيا داخل الاتحاد الإفريقي، وتطلعها لبناء علاقات ثنائية قوية استناداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، كما ناقش الطرفان رؤيتهما لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية من خلال مقاربة تنموية شاملة للدول التي يخرج منها المهاجرين في إفريقيا تجاه أوروبا، وفق صفحة الوزارة على فيسبوك.

كما استعرض الوفد الإثيوبي تجربة بلادهم في “المصالحة الوطنية” وخطة حكومة بلاده في مجال التنمية والاقتصاد من خلال إقامة مشاريع وطنية والاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد، داعيا إلى بحث كيفية استعادة ليبيا دورها إفريقيا ودعم المشاريع التنموية في إفريقيا وإثيوبيا، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

المصدر: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

