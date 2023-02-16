رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى عقد جلسة الإثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الخميس، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية بمقره في بنغازي، يوم الإثنين المقبل، حيث من المقرر أن تناقش الجلسة عددا من القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وعقد المجلس آخر جلسة له في السابع من فبراير الجاري، والتي شهدت إقرار التعديل الـ«13» للإعلان الدستوري في (34) مادة بشأن نظام الحكم، تشمل مواد خاصة بتكوين السلطة التشريعية وحكم انتقالي بشأن انتخابات الرئيس ومجلس الأمة.

كما أحال المجلس، أمس الأربعاء، التعديل إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي، وفقا لما جرى الاتفاق عليه.