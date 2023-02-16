بالفيديو .. الغرياني : لما نقول طالبوا بحقوقكم يطلع الحامي بس ولما يقولولهم حفلة رقيص يطلعوا 10 آلاف

أنتقد مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، حفلات الغناء والرقص بالعاصمة طرابلس وطالب الحكومة بمنعها وعدم السماح بها كونها ولي أمر، بحسب وصفه.

وقال الغرياني في مقطع فيديو متداول، “لما نقول للناس أخرجوا للمطالبة في حقوقكم او السيولة اللي مش لاقينها او صحو معاملاتكم ميخرجوش غير الحامي ومعه عشرون او ثلاثين شخصًا بينما لما يقولولهم في حفلة وفي رقيص يخرجو عشرة ألف شخص”.

وأضاف مفتي عام ليبيا، قائلًا : “ان الناس مساهمة في ذلك كما ينبغي على الحكومة منع الحفلات وهذا دفع مال بغير حق وفساد وحرام”.

وتابع قائلًا : “على الناس ان لا يشاركوا بهذه الحفلات ويتركوا المكان ويخلوا الفنان يرقص وحيدًا” .