رانيا الخوجة توضح أخر تطورات برنامج زراعة القرنية والوجهة القادمة وموعدها

كشفت مديرة مستشفى العيون بطرابلس ورئيس هيئة زراعة القرنية الدكتورة رانيا الخوجة عن أخر تطورات برنامج زراعة القرنية والوجهة المقبلة في سبها.

وقالت مديرة مستشفى العيون بطرابلس في تصريحات صحفية، إن بعد الانتهاء من تحدي زراعة 100 قرنية في أكثر من مدينة في الوقت نفسه، ستكون مدينة سبها هي الوجهة القادمة لقافلة العيون.

وأضافت الخوجة في تصريحاتها: “يبلغ عدد عمليات القرنية المستهدف إجرائها في سبها 40 عملية، وسيكون موعد الزيارة بداية شهر مارس.”

و أشارت الخوجة في تصريحات سابقة أنه ولأول مرة تدخل ليبيا 100 قرنية وتُجرى عمليات في أكثر من مدينة في الوقت نفسه”.