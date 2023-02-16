الداخلية تعلن تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية بتشديدات صارمة

أعلن فرج أقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والشروع باستخدام أحدث التقنيات الرادعة.

ووجه السيّد وكيل وزارة الداخلية ” فرج اقعيم “، بتشديدات صارمة لكافة الأجهزة الأمنية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم .

وأكدت وزارة الداخلية أنها ستشرع بإستخدام أحدث التقنيات الرادعة وبأن عمليات الضبط والإحضار .

وأشارت الى ان عمليات الضبط بدأت فعلياً منذ الأمس لكل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساسًا بالآداب العامة أو غيرها من جرائم الإبتزاز والنصب والإحتيال، وكذلك الشعوذة المُنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .