شاهد بالفيديو : تصريحات مثيرة لصلاح بادي بمناسبة ذكرى 17 فبراير

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن الحل في ليبيا يكمن في خروج جميع القوات من البلاد.

وأضاف بادي، في تسجيل صوتي متداول بمناسبة ذكرى 17 فبراير، قائلًا أن :”العاصمة طرابلس، أصبحت تحت سيطرة المليشيات، ونحن لم نكن مليشيا، بل قاتلنا وواجهنا وامتصصنا الصدمة الأولى “.

وتابع بادي، قائلًا :”نحن من أسسنا قواعد الاشتباك، التي أصبحت الآن في يد الأتراك، ويُسلمونها للمرتزقة السوريين، فالأتراك يخدمون مصالحهم فقط، لن يبكوا عليكم”.

وأشار بادي، الى ان الحل في ليبيا أن تخرج جميع القوات من البلاد وتسائل عن وجود المليشيا, وقال :”ماذا يفعل الأتراك في الكلية الجوية بمصراتة، وماذا يفعل المرتزقة السوريين الذين يسيرون في كل مكان؟”.

وحول العقوبات الدولية، أوضح بادي قائلًا : “تم توقيع العقوبات عليَّ لأنني أتكلم ولا أصمت، ولن أصمت دومًا، وسنكون شوكة في حلق كل من يبيع أو يتهاون”.

وتابع بادي، قائلًا :”الأمم المتحدة كانت تبعث مبعوثيها يُشاهدون مبانينا تُقصف ولا يتحركون، ثم يأتون بعد ذلك بالمرتزقة الأتراك وغيرهم، ودخلوا في مفاوضات مع حفتر”.

ورأى بادي، أن حفتر نجح في تقسيم الغرب ويقول حاليًا إن فاغنر جزء من الحل، والبعض يلعقون الأحذية ويقولون إنهم يتفاوضوا.

وأكمل قائلًا : “عندما كان حفتر يقاتلنا كنا نسيطر على الجنوب، وكنا في الوطية ورأس لانوف، لكن بعدها وجدنا أن الجنوب ضاع”.

التسجيل الصوتي: