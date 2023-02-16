بعد الأردن وتونس.. مصر توقف علاج الليبيين لعدم سداد الديون

قال مسؤول في لجنة العلاج ان علاج مرضى الأورام الليبيين في مصر متوقف منذ أمس بسبب عدم سداد مستحقات المراكز و المشافي المصرية، مشيرا الى ان مرضى كانت لديهم مواعيد اليوم لتلقي جرعات علاجية لكن أُبلغوا بعدم إمكانية الحصول عليها و آخرين أُخطروا بمغادرة المستشفيات مضبفا ان مصر كانت بمثابة الفرصة الأخيرة لعلاج الليبيين بعد توقف العلاج في تونس و الأردن لذات السبب و لكل الأعمار .

اشتكى عدد من الجرحى ومرضى الأورام، الوضع المأساوي الذي يعيشونه في إيطاليا، مشيرين إلى أنهم يتحملون مُر العيش والظروف الصحية البائسة، بدون علاج أو خدمات أو منح مُخصصة للمريض.

فيما جدد مرضى الأورام في مصرشكواهم بتعرضهم لسوء المعاملة لعدم تسديد الفواتير ونقص الإجراءات الخاصة بهم للعلاج مما ادى الى زيادة المعاناة وتردي أوضاعهم الصحية ووفاة بعض المصابين بسبب تأخر تلقيهم العلاج.

مناشدات تزامنت مع منح رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، 50مليون دولار كدفعة أولى لإعادة إعمار تركيا.