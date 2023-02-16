إعترافات متهم تقود الى الاطاحة بمروج مخدرات في طرابلس

اعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عن ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الخلة الواقعة في جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب المعلومات، أفادت بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة الخلة وبالتحديد بجانب شيل خنوره حيث تم إعداد كمين محكم له عن طريق عملية بيع وشراء فتم ضبطه متلبساً وبحوزته قطع من مادة يشتبه في كونها مخدر الحشيش .

وبالاستدلال مع المتهم اعترف عن الشخص الذي يتحصل منه على المواد المخدرة وهو ليبي الجنسية يقيم بمنطقة الكريمية وعلى الفور تم إعداد له كمين فتم ضبطه متلبساً وبحوزته عدد من قطع جاهزة للترويج يشتبه في كونها من مخدر الحشيش.

واتخدت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأحيلوا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات .