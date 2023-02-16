الأمين: من الصعب إجراء الانتخابات قبل تحقيق الاستقرار في ليبيا

قال عضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين، إن من الصعب إجراء الانتخابات في ليبيا دون تحقيق الاستقرار والتوافق على مسألتي “الشرعية والمشروعية”، مؤكدًا أن التغيير الذي شهدته البلاد ليس ما أراده الليبيون الذين يتطلعون إلى دولة فاعلة ونافعة لنفسها ولجيرانها والمجتمع الدولي.

ورأى الأمين خلال حديثه أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الليبية – الأميركية، اليوم الخميس، أنه “من الصعب أن تكون هناك انتخابات في دولة فيها الكثير من النزاعات وأصبحت مسرحًا للتدخلات المختلفة ونوعًا ما الاحتلال الوسيط بين دول مختلفة”.

وأشار الأمين إلى أن الانتخابات التي كانت مقررة في 2021 لم تحدث نتيحة لظروف معينة وأوضاع غير ملائمة وظهور مشاكل غير متوقعة منها قلة الالتزام من طرف السلطة التنفيذية وترشح بعض المثيرين للجدل وغياب الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية المتوافَق عليها.

وأضاف الأمين أن ليبيا تحتاج للانتخابات لأن المؤسسات الوطنية بحاجة إلى “إعادة ضبط” وبعضها “لازالت تعمل بشكل غير إيجابي وبالتالي ربما هي السبب وراء عرقلة الانتخابات”، متسائلا في “ظل هذا الوضع هل ستكون الانتخابات وحدها كافية لوضع حكومة شرعية في عين الليبيين وهل سيكون ذلك كافيا للحكم؟”.

وتابع: “هنا سنتحدث عن الشرعية والمشروعية حول الشرعية التي تأتي عبر الصندوق وهناك مسألة تحدّث عنها الكثيرون هذا الصباح، من سيتم انتخابه هل سيتمكن من أن يحكم حتى من الشرعية نفسها. لأنه ممكن أن تكون شرعيًا لكن لا يمكنك فعل أي شيء….”.

وشدّد الأمين على أن مسألة الشرعية في ليبيا يجب أن يكون عليها توافق وقبول، مبينًا أنه في ظل الوضع الراهن تبقى المعضلة ليس فقط في المليشيات أو المرتزقة أو القوات الأجنبية الموجودة على التراب الليبي، خاصة أننا نتحدث عن نوع معين من المرتزقة الموجودين في ليبيا.

ويعتقد الأمين أنه سيكون من الصعب جدًا الحديث عن الاستقرار أو التطلع إليه أو أن يكون مسارًا إلى الانتخابات في ظل الوضع الراهن في ليبيا، لأن الوصول إلى ذلك يتطلب أن يكون هناك استقرار أولا وسلطة تنفيذية واحدة وموحدة ثانيًا، لأنه لا يمكن أن تقوم بذلك في ظل العديد من السلطات، يجب الدفع نحو توحيد السلطة نوعًا ما لخلق استقرار أكثر صلابة.