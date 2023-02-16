وكالة إيطالية: الشريك التجاري الأول لليبيا عام 2022

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2023

أكدت وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية، اليوم الخميس، أن إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء ذكرت وكالة ترويج التجارة، في بيانات حول أول 11 شهر من 2022، “تم تأكيد إيطاليا وترسيخها، في أول 11 شهرًا من عام 2022، كأول شريك تجاري لليبيا”.

ووفقا لوكالة ترويج التجارة، بلغ حجم التجارة بين ليبيا وإيطاليا 11.09 مليار يورو بارتفاع 67.38 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وحصة سوقية بلغت 23.19 في المائة متقدمة على الصين التي سجلت ارتفاعًا بـ9.22 في المائة من حصة السوق 4.41 مليار يورو، واليونان بـ8.31 في المائة مع 3.97 مليار يورو، وإسبانيا بـ8.06 في المائة بـ 3.85 مليار يورو، وألمانيا بـ7.62 في المائة بـ 3.64 مليار يورو، تركيا بـ6.58 في المائة بـ 3.15 مليار يورو، هولندا بـ4.55 في المائة بـ 2.17 مليار يورو.

وسجلت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا نموًا، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 73.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.11 في المائة.

وإيطاليا هي المورد الثالث لليبيا بعد تركيا، حيث بلغ مجموعها 2.46 مليار يورو و +16.44 في المائة، بحصة سوقية بلغت 16.64 في المائة والصين بـ 1.97 مليار يورو و 22.49 في المائة وحصة سوقية 13.32 في المائة مقارنة بالأشهر الأحد عشر الأولى من 2021، فيما لا تزال اليونان وبلجيكا في المركزين الرابع والخامس، على التوالي مع 11.78 في المئة و 8.17 في المئة من حصة السوق. في المقابل، سجلت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا نموًا بنسبة 66.1 في المائة إلى 9.15 مليار يورو.

وتم تأكيد وترسيخ إيطاليا، في أول 11 شهرًا من عام 2022، أول سوق للصادرات الليبية بحصة سوقية بلغت 27.7 في المائة، متقدمة على إسبانيا (10.51 في المائة و 3.5 مليار يورو)، وألمانيا (9.57 في المائة و 3.16 مليار يورو)، والصين. (7.39 بالمئة و 2.44 مليار يورو) تليها اليونان (219.92 بالمئة و 2.23 مليار يورو) والولايات المتحدة (8.91 بالمئة و 1.90 مليار يورو) وفرنسا (15.08 بالمئة و 1.87 مليار يورو) وهولندا (23.07 بالمئة و 1.84 مليار يورو) بالترتيب.